Overheid vraagt vaker gegevens van gebruikers Facebook op

De Nederlandse overheid vraagt vaker gebruikersgegevens op bij Facebook. In de eerste helft van dit jaar kreeg het bedrijf 450 aanvragen binnen; het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Bijna 90 procent van de aanvragen werd door Facebook gehonoreerd. De andere werden geweigerd, onder meer omdat er geen wettelijke basis voor was.

De aanvragen hadden betrekking op 758 accounts. In 28 gevallen was sprake van een spoedverzoek. Zo’n verzoek wordt gedaan als snel ingrijpen nodig is, bijvoorbeeld als iemand in levensgevaar is of als er een andere gevaarlijke situatie dreigt.

Facebook maakt niet bekend in welke zaken de Nederlandse overheid gegevens heeft opgevraagd.