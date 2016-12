Nederland pleit in Europa voor kunstgras van schone autobanden

Nederland gaat Europese landen vragen het aantal schadelijke stoffen in autobanden te verminderen. Het kabinet wil binnen de Europese Unie de wettelijke normen voor het percentage schadelijke stoffen in rubbergranulaat verlagen.

Minister Schippers en staatssecretaris Dijksma reageren in een brief aan de Tweede Kamer op het gisteren uitgebrachte RIVM-advies over het gevaar van sporten op kunstgras met rubberen korrels. De bewindslieden willen het probleem bij de bron aanpakken. “Het streven is zo schoon mogelijke autobanden”, staat in de brief.

Veilig

Volgens het RIVM is het sporten op kunstgras veilig. Op het kunstgras liggen korrels uit autobanden en daarin zitten schadelijke stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen en zware metalen. Op bijvoorbeeld kunstgras en plastic speeltuintegels worden de normen niet overschreden. Maar die normen zijn veel minder streng dan bij consumentenproducten.

Het RIVM vindt dat de wettelijke norm aangepast moet worden en dat vindt het kabinet nu ook. Dat moet dan ook in heel Europa gebeuren, benadrukken Schippers en Dijksma.