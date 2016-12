Geldboete schoonmaakbedrijf na fataal arbeidsongeval in Epe

De rechtbank veroordeelde een Tiels schoonmaakbedrijf voor het als werkgever nalaten van het treffen van doeltreffende maatregelen voor werknemers die (fatale) bedrijfsongelukken moeten voorkomen. Het bedrijf kreeg een geldboete van 10.000 euro waarvan 5.000 voorwaardelijk opgelegd.

Het schoonmaakbedrijf huurde via een uitzendbureau werknemers in. Zij liet deze werknemers schoonmaakwerkzaamheden verrichten in een kippenslachterij in Epe. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel bekend als ‘de Arbowet’, gold het schoonmaakbedrijf als werkgever en was het verplicht ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk konden worden uitgevoerd. In april 2013 is een 19-jarige Poolse schoonmaker van tijdens het schoonmaken van een machine daarin bekneld geraakt en overleden.

Geen noodknop

Volgens de rechtbank schortte het in het bedrijf aan de wijze waarop de veiligheidsinstructies aan de werknemers bekend werden gemaakt. Hetzelfde gold voor de wijze hoe daarop toezicht werd gehouden. Ook was er tijdens het ongeval geen functionerende noodknop in de buurt van de desbetreffende machine aanwezig.

Veiligheidsmaatregelen

De rechtbank vindt – kijkend naar de aan de firma te maken verwijten en de financiële positie – als straf een geldboete van 10.000 euro als uitgangspunt passend. Dit bedrag was ook door de officier van justitie was geëist. Maar de rechtbank weegt ook mee dat het bedrijf niet eerder is veroordeeld voor een dergelijk strafbaar feit. Daarnaast heeft het ongeval zich inmiddels 3 jaar en 8 maanden geleden voorgedaan en het bedrijf heeft aan alle onkosten in verband met de uitvaart van het Poolse slachtoffer voldaan. Ook zijn inmiddels extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarom heeft de rechtbank de helft van de geldboete voorwaardelijk opgelegd.