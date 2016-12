Rechtspraak leidt jaarlijks 30 miljard in goede banen

Er wordt per jaar rond de 30 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek (pdf, 2,6 MB) door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ter illustratie: 30 miljard euro is ongeveer 4,3 procent van het Bruto Binnenlands Product.