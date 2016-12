Anders, maar even zwaar gestraft

Het onderzoek is een vervolg op het in 2015 verschenen rapport Etnisch gerelateerde verschillen in straftoemeting. Hieruit blijkt dat allochtone daders vaker een (langere) onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd krijgen dan autochtone daders, maar dit grotendeels is te verklaren door te kijken naar de zwaarte van het misdrijf en de persoonlijke omstandigheden van de dader. Kortweg: onder een vergrootglas verdampen de verschillen snel. Omdat er toch een klein verschil overbleef, is het vandaag verschenen onderzoek uitgevoerd. Het eerdere onderzoek ging alleen over de onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het nieuwe onderzoek gaat over het hele pakket van strafmaatregelen dat de rechter tot zijn beschikking heeft – dus ook werkstraffen, geldboetes en voorwaardelijke straffen.