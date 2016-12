9 jaar en TBS met dwangverpleging voor roofmoord op buurvrouw

Op 26 mei 2016 trof de politie de 95 jarige ‘oma Bep’ levenloos aan op de grond in haar huis met haar hoofd in een plas bloed, een aangesnoerde sjaal om de hals en een doek in haar mond. De rechtbank heeft de drugsverslaafde buurvrouw van het slachtoffer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en TBS met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De verdachte heeft zich op 31 mei 2016 gemeld bij de politie en bekend dat zij op 25 mei 2016 haar buurvrouw had omgebracht. De rechtbank diende in de strafzaak de vraag te beantwoorden hoe het doden van het slachtoffer juridisch geduid moest worden: moord, gekwalificeerde doodslag (ook wel roofmoord genoemd), doodslag of diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend. De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken van moord omdat er geen objectieve aanwijzingen zijn gevonden dat zij van tevoren het plan zou hebben gehad het slachtoffer te doden. De verdachte heeft zelf verklaard dat zij naar het slachtoffer was gegaan omdat zij geld nodig had om drugs te kopen en dat zij in een waas is begonnen het slachtoffer te slaan. Ze heeft ook verklaard dat ze vond dat ze niet genoeg geld had gekregen. Ze heeft toen zelf geld van het slachtoffer gepakt.

Roofmoord

Tijdens en na het pakken van het geld is de verdachte het slachtoffer met verschillende zware voorwerpen op haar hoofd blijven slaan, terwijl het slachtoffer weerloos op de grond lag. Ook heeft de verdachte het sjaaltje om de nek van het slachtoffer aangesnoerd en heeft zij een doek in de mond van het slachtoffer geduwd. Voor de verdachte de woning van het slachtoffer verliet, heeft zij de ring van de vinger van het slachtoffer gepakt en meegenomen. De rechtbank is tot een veroordeling vanwege roofmoord gekomen omdat de verdachte het slachtoffer gedood heeft om de diefstal te vergemakkelijken. Afzonderlijk daarvan is zij ook veroordeeld voor de diefstal van het geld en de ring.

Gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging

Gelet op het excessieve geweld, is er onderzoek door een psycholoog en een psychiater verricht naar de geestesgesteldheid van verdachte. De conclusie van de deskundigen dat er sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, heeft de rechtbank overgenomen. Daarom wordt de verdachte TBS met dwangverpleging opgelegd. Vanwege de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, en om recht te doen aan het leed van het slachtoffer en haar nabestaanden, heeft de rechtbank daarnaast ook een gevangenisstraf van 9 jaar opgelegd.