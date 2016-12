Bouwwerken bij woonboten in Maastricht: deel mag blijven staan, deel moet weg

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag beslist dat de erfafscheidingen en brandstoftanks bij de woonboten in het Overlaatgebied in Maastricht voorlopig mogen blijven staan. De andere bouwwerken moeten worden verwijderd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht sommeerde de eigenaren van de woonboten om alle bouwwerken op de oever binnen zes weken weg te halen. Het gaat bijvoorbeeld om erfafscheidingen, garages, bergingen en parkeervakken. Ze staan er in strijd met het bestemmingsplan. De eigenaren van de woonboten maakten bezwaar bij het college en vroegen de rechter een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek heeft de rechter deels toegewezen.

Oordeel van de rechter

De voorzieningenrechter oordeelde dat onduidelijk is waarom een erfafscheiding die lager is dan één meter niet mag blijven staan. Het college zal dat in de beslissing op de bezwaren van de bewoners beter moeten uitleggen. In afwachting daarvan hoeven de erfafscheidingen niet te worden afgebroken. De brandstoftanks worden gebruikt om de woonboten te verwarmen. Het lijkt erop dat niet iedereen op korte termijn een alternatief heeft. Het college zal ook op dit punt nader onderzoek moeten doen. Vanwege de winterperiode laat de voorzieningenrechter het belang van de omwonenden om de brandstoftanks voorlopige te behouden zwaarder wegen dan het belang van het college bij verwijdering van de tanks. De brandstoftanks mogen daarom voorlopige blijven staan. Over alle andere bouwwerken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat die er inderdaad illegaal staan en dat een termijn van zes weken lang genoeg is om ze af te breken. Voor dit deel zijn de verzoeken afgewezen.