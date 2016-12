Celstraf en voorwaardelijke jeugd-TBS voor steekpartij met dodelijke afloop in Mariahoeve

Op 7 april 2016 heeft een toen 15-jarige verdachte een 18-jarige jongen in Mariahoeve met een mes om het leven gebracht. De rechtbank Den Haag heeft de minderjarige dader veroordeeld tot 10 maanden jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-TBS onder (onder meer) de voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd laat behandelen in een gesloten Jeugdzorgplusinstelling. Verder moet hij de kosten van de begrafenis van het slachtoffer betalen aan de nabestaanden.

De minderjarige dader moet behandeld worden voor de bij hem vastgestelde stoornissen die een rol hebben gespeeld bij het delict om zo te voorkomen dat hij nog een keer een ernstig strafbaar feit begaat. Het voorwaardelijk kader van jeugd-TBS moet ervoor zorgen dat de dader deze behandeling ook echt gaat volgen en afmaakt.

Bij de duur van de op te leggen jeugddetentie heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de dader toen 15 jaar was en dat de wet bij daders van die leeftijd maximaal één jaar jeugddetentie toestaat. Naast de verminderde toerekeningsvatbaarheid speelt ook een rol dat de dader niet zelf de confrontatie met het slachtoffer heeft opgezocht maar dat het slachtoffer zelf de confrontatie heeft uitgelokt.

Hoewel het slachtoffer de dader in eerste instantie aanviel, vindt de rechtbank dat de dader zich niet met een mes tegen die aanval had mogen verdedigen. Er was een reële mogelijkheid voor de dader om weg te lopen of hulp van anderen in te roepen en bovendien is het gebruik van een mes in de situatie waarin de aanval bestaat uit schoppen en schelden buiten iedere proportie.