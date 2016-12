Celstraf voor inrijden groep mensen in Baarn

Een 34-jarige vrouw is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt ze opgelegd omdat zij in mei van dit jaar met een personenauto op een groep mensen in Baarn is ingereden en voor vernieling van een auto en een ruit van een woning.

Langslepend conflict

De vrouw had al langer een conflict met een aantal personen, waaronder één van de slachtoffers. Toen de vrouw van haar partner hoorde dat er bij de woning onder andere politie stond, is zij naar de woning toegereden. De vrouw reed toen met haar auto in op de groep. Twee mensen raakten daarbij gewond waaronder een politieagent. De politieagent liep een hersenschudding en kneuzingen op en een ander slachtoffer brak zijn enkel. De rechtbank veroordeelt haar daarom voor zware mishandeling en poging tot zware mishandeling. De rechtbank rekent het de vrouw aan dat zij geen enkele verantwoording heeft genomen voor haar daden.



Ontzegging van de rijbevoegdheid

De rechtbank legt naast de gevangenisstraf ook een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op van 6 maanden. Daarnaast moet zij een schadevergoeding van ruim 1900 euro betalen aan één van de slachtoffers