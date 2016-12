Tot negen jaar cel voor drugstransporten naar Verenigd Koninkrijk

De rechtbank Midden-Nederland heeft een groep mannen die betrokken was bij grootschalige cocaïnetransporten naar het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 9 jaar. De rechtbank acht bewezen dat er tussen september en november 2015 in totaal 8 transporten hebben plaatsgevonden. Een negende transport werd onderschept in Barneveld. Toen werd 60 kilogram cocaïne aangetroffen.

Rol staal

De groep liet telkens een vrachtwagen rijden en verstopte de drugs in een geprepareerde rol staal, zodat de Douane de cocaïne niet vond. De criminele organisatie kwam in beeld na een anonieme tip.

Organisatie

De organisator van de transporten was een 30-jarige man uit Amersfoort. Hij kreeg 9 jaar gevangenisstraf opgelegd. De chauffeur, een 51-jarige Brit, kreeg 8 jaar gevangenisstraf. Vier mannen die ondersteunend werk verrichtten rondom de transporten kregen 6 jaar cel. Een 7e verdachte fungeerde als katvanger. Hij was bestuurder van de vennootschap waaronder de vrachtwagen geregistreerd stond. Hij stond daarom veel meer op afstand, maar had wel kennis van de criminele intenties van de groep. Hij kreeg van de rechtbank 1 jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Vrijspraak

De moeder van een van de mannen die werd veroordeeld tot 6 jaar cel, werd vrijgesproken. In haar woning werd 2 kilo cocaïne aangetroffen en een verpakkingsmachine. Haar zoon heeft verklaard dat zijn moeder van niks wist. De rechtbank vond daar ook geen bewijs voor.

Ontneming

Het OM vordert in een ontnemingsprocedure ook miljoenen euro’s terug die de organisatie verdiend zou hebben met de transporten. Hierover doet de rechtbank op 19 januari 2017 uitspraak.