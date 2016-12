Celstraf voor mishandeling van ex-partners

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit Den Dolder veroordeeld voor het mishandelen van verschillende vrouwen. De man krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 360 dagen, waarvan 250 dagen voorwaardelijk.

De verdachte mishandelde tussen juni 2015 en juli 2016 drie verschillende partners meerdere keren. Hij duwde, sloeg en schopte de vrouwen, kneep bij een van de vrouwen haar keel dicht en sloeg haar met een bezemsteel.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de slachtoffers met wie de man een relatie had, zich in een afhankelijke positie van hem bevonden, weinig weerbaar waren en hem vertrouwden. De verdachte wist dit, maar dat weerhield hem er niet van om (soms grof) geweld tegen deze vrouwen te gebruiken. Dat geweld vond ook nog eens vaak plaats in hun eigen woning, een plaats waar de slachtoffers zich veilig moeten kunnen voelen. Ook dat veilige gevoel heeft de verdachte van hen afgenomen. Daarnaast weegt de rechtbank mee dat de verdachte tijdens de mishandelingen onder invloed was van alcohol en/of drugs, terwijl hij de negatieve uitwerking daarvan op zijn gedrag kende. Desondanks gebruikte hij die middelen. Ook is de man eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en voor bedreigingen. Hij pleegde de nieuwe delicten tijdens de proeftijd van een van die eerdere veroordelingen en moet daarvoor nu een taakstraf van 60 uur uitvoeren.

Anderzijds weegt mee dat de delicten hem op advies van een psycholoog in verminderde mate moeten worden toegerekend. De rechtbank legt een deels voorwaardelijke celstraf op, met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank koppelt daar en een aantal bijzondere voorwaarden aan. De man moet zich onder meer laten opnemen voor een klinische behandeling van zijn verslaving en krijgt een contactverbod met 2 slachtoffers. Een van hen moet hij bovendien een verzochte schadevergoeding betalen van 1.760,22 euro.