Cel- en taakstraffen voor brandstichtingen, vernielingen en openlijk geweld in gemeente Gemert-Bakel

De rechtbank Oost-Brabant heeft 3 mannen van 20 en 21 jaar uit Gemert-Bakel veroordeeld onder meer voor brandstichting, vernielingen, diefstallen en openlijk geweld. Zij krijgen alle drie een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 171, 172 of 173 dagen voorwaardelijk. Ook 3 andere mannen van dezelfde leeftijden uit dezelfde gemeente zijn veroordeeld voor vernielingen en openlijk geweld. De rechtbank past in hun geval het jeugdrecht toe en legt hen taakstraffen op variërend van 90 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk tot 160 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

De jonge mannen pleegde in 2014 in wisselende samenstellingen verschillende brandstichtingen, vernielingen en openlijk geweld tegen goederen in de gemeente Gemert-Bakel.

Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank meegewogen dat de feiten zeer veel overlast, schade en onrust hebben veroorzaakt in Gemert-Bakel. Uit hun handelen spreekt minachting voor andermans eigendom. De rechtbank weegt in het voordeel van de verdachten mee dat er al geruime tijd verstreken is sinds de feiten zijn gepleegd en het moment dat de zaken door het Openbaar Ministerie op zitting zijn voorgedragen.

De verdachten moeten samen aan verschillende benadeelden de schade vergoeden die zij veroorzaakten.