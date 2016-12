Ossenaar veroordeeld voor hennepteelt

De rechtbank veroordeelde een 49-jarige man uit Oss voor onder andere hennepteelt en het bezitten van hennepstekken. Hij kreeg een celstraf van 6 maanden opgelegd.

Deze strafbare feiten vonden tussen januari 2015 en juni 2015 plaats in het Gelderse Alphen (gemeente West Maas en Waal). De Brabander had de hennepstekken nodig voor een nog niet in werking zijnde hennepkwekerij op een andere locatie. Daarnaast is de Ossenaar schuldig bevonden aan diefstal van stroom en het vernielen van de zegels van de hoofdaansluitkast. Volgens de rechtbank had de man een groter aandeel in de kwekerijen dan dat hij zelf verklaarde.

Tot slot moet de Ossenaar het voordeel dat hij met de hennepkwekerij heeft verkregen terugbetalen aan de Staat. Het gaat hier om een bedrag van ruim 100.000 euro.