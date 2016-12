Openbaar Ministerie ook in beroep tegen uitspraak zaak Wilders

Het Openbaar Ministerie gaat ook in beroep tegen de uitspraak in de zaak-Geert Wilders, meldt het OM in Den Haag vrijdag.

Aanleiding voor het beroep is onder meer de gedeeltelijke vrijspraak van de PVV-politicus. De rechter sprak Wilders vrij van aanzetten tot haat naar aanleiding van zijn uitspraken op 19 maart 2014

Een ander punt is de vrijspraak voor uitspraken die het Kamerlid deed op een Haagse markt op 12 maart. Daar sprak Wilders over “een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen”.

De rechtbank deed begin december uitspraak in het geruchtmakende proces. Volgens de rechters heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging door zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraken, maar ze achtten niet bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan aanzetten tot haat. Het OM had een boete van 5000 euro geëist tegen de PVV-leider, maar de rechtbank legde hem geen straf op.

Herbeoordeling

“Wilders is in beroep gegaan, wij gaan daarin mee’, zei een woordvoerster vrijdag. “‘Het OM vindt dat de uitspraak over de boete een herbeoordeling van het hof behoeft.”

Wilders had eerder ook al beroep aangetekend tegen de uitspraak. In een tweet laat hij vrijdag weten dat het OM en Rutte er niet in zullen slagen “miljoenen mensen het zwijgen op te leggen. Het Nederlandse volk zal mij vrijspreken op 15 maart.”