​Gerechtelijk bevel tegen verkoper van ereaders met illegale ebooks

Op de valreep van 2016 heeft BREIN een ex parte bevel gekregen tegen een aanbieder van e-readers voorzien van duizenden illegaal gekopieerde ebooks. De aanbieder gebruikte Marktplaats om zijn e-readers aan te bieden en te verkopen. Een proefbestelling leerde BREIN dat hij daadwerkelijk de aangeboden e-reader leverde met daarop ruim 7.500 illegale ebooks. De aanbieder had deze zelf van illegale bronnen op het internet gehaald en had daarbij tevens zelf de foutieve titels en informatie handmatig aangepast voor optimaal gebruiksgemak. Op de dag van afgifte van de beschikking had de aanbieder diverse advertenties online staan.

De aanbieder heeft met BREIN geschikt voor 3.000,- euro en afgifte van zijn voorraad. Daarbij is rekening gehouden met zijn financiële omstandigheden. Overeengekomen is voorts dat de aanbieder zich aan de beschikking van de rechter zal houden, op verbeurte van een dwangsom van 2.000,- euro. De man voorkomt hiermee een gang naar de rechter waarbij de volledige schade en proceskosten van hem gevorderd worden.

BREIN-directeur Tim Kuik laat desgevraagd weten: “Eens te meer wordt het duidelijk dat ook handelaren die denken slim te zijn door op Marktplaats met een alias voor honderden euro’s duizenden illegale ebooks te kunnen verkopen door ze eerst op een goedkope tweedehands e-reader te zetten, door BREIN kunnen worden opgespoord en aangesproken.”