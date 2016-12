Man uit Hoevelaken 5 jaar cel in voor doodslag

De rechtbank veroordeelde een 43-jarige man uit Hoevelaken voor doodslag. Hij kreeg een gevangenisstraf van 5 jaar. De man had zijn buurman een aantal keer in het lichaam gestoken. Die overleed vervolgens aan zijn verwondingen.

Noodweer(exces)

De man werd op 11 maart 2016 door het slachtoffer in zijn kamer aangevallen. Hij verdedigde zich door het slachtoffer – op dat moment de aanvaller – 9 keer met een koksmes te steken. Door de advocaat is een beroep gedaan op noodweer en noodweerexces. De rechtbank heeft deze verweren verworpen. Volgens de rechtbank mocht de man uit Hoevelaken zich wel verdedigen, maar dat de keuze op het koksmes viel en de wijze waarop deze is gebruikt staan niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanranding. Verder vindt de rechtbank dat wel sprake was van hevige paniek als gevolg van de aanval door het slachtoffer. Maar het daaropvolgende handelen van de man was dusdanig buitensporig dat niet aannemelijk is dat de hevige gemoedsbeweging voor het te ver gaan in de verdediging – en daarmee het overschrijden van de grenzen van proportionaliteit – van doorslaggevend belang is geweest. Hierbij nam de rechtbank in aanmerking dat het slachtoffer niet gewapend (meer) was.

Geen moord

Samen met de officier van justitie en de verdediging was de rechtbank van oordeel dat geen sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden. Daarom werd de man vrijgesproken van moord.

Straf

De rechtbank legde een lagere straf op dan de 7 jaar die het Openbaar Ministerie is eiste. Zo houdt de rechtbank onder andere rekening met de mate van schuld van het slachtoffer en de kwetsbaarheid en verminderende toekrekenbaarheid van de man. Hij is volgens het psychologisch rapport een zeer kwetsbaar persoon, die onvoldoende in staat was om in stressvolle situaties adequaat te handelen. Tijdens het plegen van het delict bevond de man zich in een dergelijke stressvolle situatie, omdat hij door het slachtoffer in de veilige omgeving van zijn eigen kamer meermalen werd aangevallen. Desondanks had hij anders moeten handelen.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 23 duizend euro aan de nabestaanden van het slachtoffer betalen.