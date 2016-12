Rechter wijst vordering tot schadevergoeding mishandelde man af

De kortgedingrechter heeft het verzoek van een man die een schadevergoeding vorderde naar aanleiding van een mishandeling – een zogenoemde vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad – afgewezen.

Renovatie gebit

De man werd in november 2015 slachtoffer van een mishandeling. Daarom vorderde hij bij de gedaagde partij een vergoeding voor de geleden schade. Zo stelt de man dat hij door de mishandeling zijn gehele gebit moest worden gerenoveerd. De gedaagde partij betwist dit. Gedaagde stelde onder meer dat uit overgelegde stukken blijkt dat de man een zeer slecht onderhouden gebit heeft.

Geen gelegenheid benoemen deskundige

De kortgedingrechter heeft de vordering afgewezen. De vraag welke schade precies voor vergoeding door gedaagde in aanmerking komt, kan alleen worden beoordeeld met behulp van een door de rechtbank te benoemen deskundige. Omdat er voor benoeming van een deskundige in kort geding geen gelegenheid bestaat, is de vordering – mede kijkend naar de in kort geding te betrachten terughoudendheid bij toewijzing van geldvorderingen – niet toewijsbaar.