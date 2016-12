Drutenaar bestraft voor opruiing

De rechtbank heeft een 28-jarige man uit Druten bij verstek veroordeeld voor het verspreiden en tonen van opruiende teksten. Hij kreeg een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

De man had vlak na de na de terroristische aanslagen op 22 maart 2016 op het Brusselse vliegveld Zaventem en het metrostation Maalbeek een aantal opruiende teksten op zijn Facebookpagina geplaatst. Hij heeft daarmee geprobeerd om anderen aan te zetten tot het plegen van terroristische misdrijven.

Signaal afgeven

Aan de voorwaardelijke straf zijn diverse bijzondere voorwaarden gekoppeld, waaronder gesprekken met een aangewezen deskundige over de ideologieën die de man heeft of aanhangt. Deze straf dient ertoe de man zich ervan bewust te maken dat zijn handelen strafbaar en strafwaardig is. Ook wil de rechtbank een signaal afgeven naar anderen die van plan zijn dergelijke opruiende woorden te tonen of te verspreiden.