In hoger beroep Valkenburgse zedenzaak wederom taakstraffen en 4 maal vrijspraak

Het hof vindt dat uit de strafdossiers niet kan worden afgeleid dat de 23 verdachten bewust op zoek waren naar een seksafspraak met een minderjarige prostituee. Zij reageerden op een advertentie op een website waar bij het profiel van de prostituee de leeftijd van 18 jaar stond vermeld. Volgens de verklaringen van de verdachten hebben zij er niet aan getwijfeld dat zij inderdaad 18 jaar was. Toch hadden de mannen dit nauwkeurig moeten controleren en dat hebben zij niet gedaan. Zo zijn zij in werkelijkheid terechtgekomen bij een prostituee die minderjarig was en daarvoor dragen zij verantwoordelijkheid. Zonder ook maar iets af te doen aan de ernst van het strafbare feit en de gevolgen voor het slachtoffer, is het verwijt dat deze verdachten kan worden gemaakt minder groot dan in het geval dat zij welbewust op zoek zouden zijn gegaan naar een minderjarige of in het geval dat zij wisten dat de prostituee minderjarig was.

Aangezien bovendien ook niet is gebleken dat de verdachten de jeugdige prostituee hebben gedwongen de bewezen verklaarde seksuele handelingen te verrichten, vindt het hof, anders dan het OM, een substantiële onvoorwaardelijke gevangenisstraf een te zware straf. Het hof vindt een taakstraf, in combinatie met een zeer beperkte gevangenisstraf, het meest passend.