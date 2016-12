Ook dit jaar supersnelrecht rondom oud en nieuw

Supersnelrecht is een samenwerking tussen Openbaar Ministerie en de Rechtspraak waarbij een verdachte binnen 3 tot 6 dagen voor de rechter staat. De rechter bepaalt of er bewijs is en of de verdachte op basis daarvan schuldig is. Vervolgens bepaalt de rechter welke straf passend is, met het beste effect op de dader en de samenleving. De dader kan zijn eventuele straf direct uitzitten. Zo worden strafzaken zo snel mogelijk afgehandeld.