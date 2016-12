6 Jaar cel voor veroorzaker dodelijk ongeval Noordgouwe

Een 44-jarige Zeeuw die in juli 2016 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte in Noordgouwe is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van 10 jaar. Bij de aanrijding kwam een 29-jarige motorrijdster om het leven en raakte haar partner zwaargewond. De rechtbank Zeeland-West-Brabant acht wettig en overtuigend bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag en poging tot doodslag.

Alcohol en ongeldig rijbewijs

De man reed in de nacht van 23 juli met zijn bestelbus in op de achterkant van de motor van de slachtoffers. Hij was op dat moment onder invloed van een zeer grote hoeveelheid alcohol en reed zonder geldig rijbewijs. Voordat hij die nacht in de auto stapte werd hij door omstanders gewaarschuwd dat het niet verantwoord was om naar huis te rijden. Ook kreeg hij bij één van hen een slaapplek aangeboden. Door toch te gaan rijden heeft de verdachte zich volgens de rechter willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de slachtoffers zouden komen te overlijden, en heeft hij die kans op de koop toe genomen.

Eerdere veroordelingen

Ook weegt in zijn nadeel mee dat de man al drie keer eerder veroordeeld is tot langdurige rijontzeggingen wegens rijden onder invloed. Volgens de rechter heeft de verdachte door zijn handelen de nabestaanden van het slachtoffer groot en onherstelbaar leed toegebracht. Er zijn levens verwoest. Het zwaargewonde mannelijke slachtoffer ondervindt nog steeds de lichamelijke en psychische gevolgen van het ongeval.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.