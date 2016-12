5 jaar cel voor verkrachting blinde vrouw in 1997

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 46-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor verkrachting in 1997.

De blinde vrouw zou in februari 1997 zoals gebruikelijk bij haar psychotherapeut in ‘s-Hertogenbosch worden opgehaald door een taxi. De verdachte wachtte haar op en deed zich voor als haar chauffeur. Nadat ze was ingestapt, dreigde de man haar “in elkaar te rammen” en met een mes te snijden als ze niet zou meewerken. Om zijn woorden kracht bij te zetten, sloeg hij de vrouw een paar keer met zijn vuist tegen haar arm, schouder en dijbeen. Na een tijdje parkeerde hij de auto en verkrachtte de vrouw. Vervolgens reed hij nog even rond met het slachtoffer en liet haar uiteindelijk achter op een plek waar ze hekken en zand voelde. De vrouw liep daarna op het geluid van auto’s af en werd door passanten opgevangen langs de snelweg A2 ter hoogte van Boxtel.

DNA-hit

Bij het slachtoffer werden DNA-sporen aangetroffen en veiliggesteld. Toen de verdachte in 2014 in een andere zaak zijn DNA moest afstaan, was er in de databank een hit met de zaak uit 1997. De rechtbank stelt op basis van onder meer dit bewijs en de verklaring van het slachtoffer vast dat de verdachte de vrouw in 1997 heeft verkracht.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte op doortrapte wijze grof misbruik maakte van de visuele handicap van het slachtoffer en van haar afhankelijkheid van anderen. Ze maakte zeer angstige momenten door en liet weten dat het incident – bijna 20 jaar later – nog dagelijks haar leven beïnvloedt. Ze voelt zich nog altijd onveilig in onder meer het openbaar vervoer en heeft angst voor mannen, in het bijzonder voor taxichauffeurs waarvan zij door haar handicap juist zo afhankelijk is. Verder moest ze zich laten behandelen door een psycholoog om weer normaal aan het leven te kunnen deelnemen. De rechtbank rekent dit de man zeer zwaar aan. Daarnaast toonde hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daad en gaf in al die jaren geen openheid van zaken. Daarmee maakte de man duidelijk dat hij zijn eigen belang nog steeds ver boven dat van zijn slachtoffer stelt.

De rechtbank veroordeelde de verdachte ook tot het betalen van een schadevergoeding van 12.000 euro aan de vrouw.