Half jaar cel voor dood na seks en drugs

Een 57-jarige man krijgt een half jaar gevangenisstraf voor de dood van een Zweedse man.

Methamfetamine

De man had op 15 december 2015 in Amsterdam urenlang seks met het slachtoffer en spoot hem daarbij methamfetamine in het lichaam. Aan de gevolgen van dit drugsgebruik is de Zweedse man overleden.

Schadelijk

Hoewel het slachtoffer instemde met de seks en de drugs oordeelt de rechtbank dat zijn dood mede aan de 57-jarige man te wijten is. De dader, die arts is, had bedacht moeten zijn op het schadelijke karakter van methamfetamine, zeker als het gaat om het injecteren daarvan. Daarnaast heeft de man zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van handelshoeveelheden hard drugs. Harddrugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers en daarmee voor de volksgezondheid als geheel.

Risico’s overzien

De rechtbank legt de man geen verplichte behandeling op omdat de deskundigen van het Pieter Baan Centrum geen verband zien tussen de bij hem vastgestelde stoornissen en de bewezen verklaarde feiten. De man is bovendien in staat de risico’s die kleven aan zijn SM-spellen te overzien. Hij wordt geacht zelfstandig in staat te zijn hulp te zoeken voor de bij hem bestaande problematiek.