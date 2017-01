Toch 3 supersnelrechtzaken in Den Haag

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zijn er morgen en overmorgen toch 3 supersnelrechtzaken voor misdrijven gepleegd tijdens de viering van Oud en Nieuw. De zaken zijn allemaal bij de rechtbank Den Haag. 2 zaken zijn morgen, de derde is woensdag. De aanvang is steeds 13.30 uur.

Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat er geen supersnelrechtzaken zouden zijn. Het OM stelde toen dat er geen zaken waren die voor deze snelle afdoening geschikt zijn. Bij supersnelrecht staan verdachten binnen 3 tot 6 dagen nadat een misdrijf is gepleegd voor de rechter.

Voor supersnelrecht komen alleen zaken in aanmerking die juridisch gezien eenvoudig zijn en die geen diepgaand onderzoek vergen. Het Openbaar Ministerie is nu tot de conclusie gekomen dat er toch 3 zaken in aanmerking komen voor supersnelrecht en heeft deze zaken aangemeld bij de rechtbank Den Haag.