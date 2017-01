Uitsprakenregister nu ook voor mobiele apparaten

Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om naar uitspraken te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet.

Foto van man die telefoon vasthoudt

In het uitsprakenregister kan worden gezocht naar, en in, de uitspraken van honderdduizenden rechtszaken. Naar aanleiding van de aanpassing van het register komen er meldingen binnen van gebruikers. Die meldingen worden gebruikt om het uitsprakenregister continu te verbeteren.