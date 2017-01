Geldboete vrouw uit Voorst voor mishandeling schoonzus

De rechtbank legde een 37-jarige vrouw uit Voorst een geldboete van 300 euro op voor het mishandelen van haar schoonzus.

Op 9 september kwam de vrouw in gevecht met haar schoonzus, waarbij zij elkaar over en weer hebben vastgepakt, geduwd en geslagen. De vrouw had tijdens deze vechtpartij in mes in haar hand en haar schoonzus liep bij deze schermutseling snij- dan wel steekletsel op.

De rechtbank heeft niet de overtuiging dat de vrouw opzettelijk een mes heeft gehanteerd. Dit leidt tot vrijspraak voor de tenlastegelegde poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Vanwege het vastpakken, duwen en slaan heeft de rechtbank verdachte wel veroordeeld voor mishandeling. De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met het feit dat de vrouw in de ontstane vechtpartij niet de belager was. Verder is zij niet eerder veroordeeld voor een strafbaar feit en zat ze al 2 weken in voorarrest.