Taakstraffen voor seks met minderjarige prostituee

Een 27-jarige man uit Zwolle en een 46-jarige man uit Diemen krijgen taakstraffen opgelegd van respectievelijk 120 en 150 uur voor seks met een 17-jarige prostituee in 2015 in De Bilt. Daarnaast veroordeelt de rechtbank Midden-Nederland de mannen tot een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 29 dagen voorwaardelijk.

Verwijtbaarheid

Beide verdachten verklaarden dat zij dachten dat het 17-jarige meisje meerderjarig was. Dit doet aan de strafrechtelijke verwijtbaarheid niets af. De mannen hebben allebei nagelaten om te controleren of het meisje meerderjarig was. Bij jeugdprostitutie is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het uitgangspunt.

Strafmaat

De rechtbank vindt de door de officier van justitie geëiste onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden een te zware straf. De mannen reageerden op een advertentie op een legale website, en uit de strafdossiers kan niet worden afgeleid dat zij bewust op zoek waren naar een seksafspraak met een minderjarige.

Daarnaast neemt de rechtbank mee dat de 27-jarige man uit Zwolle de afspraak niet zelf had geregeld. De 46-jarige man uit Diemen had een blanco strafblad. Ook neemt de rechtbank mee dat uit het reclasseringsadvies blijkt dat hij verantwoordelijkheid voor zijn gedrag neemt.