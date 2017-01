AKD versterkt M&A-praktijk met Lennart Crain

AKD N.V. heeft Lennart Crain (37) aangetrokken voor haar snelgroeiende M&A-praktijk. Crain begint per 1 januari 2017 bij AKD.

“De komst van Lennart geeft onze groeiende M&A-praktijk een extra impuls. Lennart heeft de afgelopen jaren een leidende rol gehad in aansprekende transacties. Zijn komst in het AKD M&A-team past binnen onze internationale groeistrategie voor de transactiepraktijk, net zoals de recente expansie van AKD in Luxemburg. Lennarts’ ervaring en expertise, waaronder in veilingdeals, gaan AKD uitstekend van pas komen. Binnen het M&A-team zal Lennart zich vooral richten op financiële instellingen.”, aldus Carlos Pita Cao, Hoofd Corporate | M&A bij AKD.

Crain is afkomstig van De Brauw Blackstone Westbroek waar hij zich vooral speci​aliseerde in transacties voor financiële instellingen, de technologiesector en private equity. Hij begon zijn carrière als advocaat bij Houthoff Buruma.

Lennart Crain over zijn benoeming bij AKD:

“Ik ben zeer verheugd over deze unieke kans. De M&A-praktijk van AKD maakt een duidelijke groei door, ingebed in een dynamische omgeving en no-nonsense cultuur. Ik kijk ernaar uit om samen met het enthousiaste team de M&A-activiteiten van AKD verder uit te bouwen en te versterken.”

Recentelijk was Crain onder meer betrokken bij:

– De fusie van NXP met het Amerikaanse Freescale Semiconductor met een gecombineerde ondernemingswaarde van USD 40 miljard, en de gerelateerde verkoop van NXP’s RF Power business aan de Chinese private equity investeerder JAC Capital voor USD 1,8 miljard;

– De veilingverkoop van Reaal/Vivat aan het Chinese Anbang, die was opgelegd door de Europese Commissie;

– Private equity transacties in diverse sectoren, waaronder de veilingverkoop van AXENT Verzekeringen en van Nationale Borg.​