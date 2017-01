Hoe wint u als merkprofessional de race tegen de klok?

Moderne advocatenbureaus en juridische afdelingen van bedrijven staan voor de opgave om sneller dan ooit onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van nieuwe merken. Dit proces staat ook wel bekend als ‘trademark clearance’. De huidige markt verlangt naar direct inzicht in de beschikbaarheid van een merk, zonder dat merkprofessionals beschikken over extra mankracht. Deze race tegen de klok dwingt merkprofessionals om in nieuwe mogelijkheden te duiken om zo effectief en nauwkeurig mogelijk voor resultaten te zorgen.

Het nieuwe merklandschap is het onvermijdelijke gevolg van de veranderende marktomstandigheden. De ontwikkelingen in de digitale economie vormen daarbij de grootste uitdaging voor merkeigenaren, experts in intellectueel eigendom en de juridische sector. Nieuwe wereldwijde markten, nieuwe afzetkanalen en de opkomst van het internet hebben bijgedragen aan de vraag naar snellere en uitgebreidere clearance-zoekopdrachten. Desalniettemin blijft een cruciaal aspect ongewijzigd: de noodzaak om op een zo doeltreffend en passend mogelijke wijze de beschikbaarheid van merken te waarborgen. Hoewel het vanuit kostenoverwegingen op de korte termijn aantrekkelijk kan lijken om dit achterwege te laten, kan dit op langere termijn ernstige financiële gevolgen hebben.

Een voorbeeld was het juridisch geschil tussen de Britse online modewinkel ASOS en ASSOS, een Zwitserse fabrikant van fietskleding. Het geschil was dat ASOS bezwaar maakte tegen het gebruik van het merk ASSOS. ASSOS kwam echter als winnaar uit de bus. De rechter die de zaak behandelde, stelde vast dat er geen sprake was van conflict was geweest wanneer er een zoekopdracht naar de beschikbaarheid van het merk was uitgevoerd.

Gevolgen van globalisering voor trademark clearance



Globalisering heeft ingrijpende gevolgen voor merkprofessionals. De ASOS-zaak laat zien dat trademark clearance in de thuismarkt simpelweg niet meer voldoende is. Globalisering vergroot de kans dat merkeigenaren onopgemerkt inbreuk doen op de merkrechten van derden. Dit vergroot de noodzaak om alle beoogde doelmarkten op te nemen in het clearance-proces. Bedrijven kunnen tegenwoordig vrijwel direct nieuwe markten betreden en hun merken daarmee blootstellen aan bestaande merkrechten in andere landen. Juridische professionals voelen hierdoor de druk om de beschikbaarheid van merken zo effectief en uitgebreid mogelijk te controleren, zodat bedrijven op de hoogte zijn van de lokale merkrechten.

De complexiteit van social media

Het massale gebruik van social media voor marketing- en reclamedoeleinden vraagt eveneens om aanpassingen binnen de merksector. Net als met elke nieuwe digitale marketingcampagne is de beste aanpak voor bedrijven om in een zo vroeg mogelijk stadium advies in te winnen. Voorafgaand aan de selectie van een merknaam moeten merkprofessionals worden ingeschakeld om advies te leveren over de beschikbaarheid en de waarschijnlijkheid waarmee het als gebruikersnaam kan worden verworven op prominente sociale netwerken.

Hoewel sociale netwerken zijn uitgegroeid tot krachtige reclame- en marketinginstrumenten, maken ze het werk van merkprofessionals er ook een stuk complexer op. Vanwege het directe karakter van social media is snelheid van levensbelang. Marketingafdelingen willen met nieuwe merken zo veel mogelijk online marktaandeel zekerstellen.

De uitdaging is om passend advies te bieden over nieuwe merknamen die voor conflicten met bestaande merknamen kunnen zorgen. Sociale netwerken zorgen daarbij voor enkele extra complicaties. Dat geldt met name voor het gebruik van generieke termen als merknaam en, een meer recente ontwikkeling, bedrijven die hashtags op social media als merknaam proberen te registreren. Dit is een belangrijke reden waarom zowel advocatenbureaus als interne juridische afdelingen hun modellen en workflows aanpassen.

Hoe technologie het merklandschap verandert



Technologie wordt gezien als een belangrijk component van de nieuwe modellen van merkbureaus. De inzet van de laatste technologische oplossingen kan een basis bieden om te voorzien in de uiteenlopende behoeften. Het steeds hogere tempo waarmee het bedrijfsleven opereert, maakt het bijzonder lastig om direct te reageren op urgente verzoeken om feedback over voorgestelde merknamen. Merkprofessionals hebben daarom een efficiëntere reeks van tools nodig. Niet alleen om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen, maar ook om onderscheidend te blijven in dit concurrerende landschap. Onderscheidende kwaliteiten kunnen onder meer de vorm aannemen van speciale expertise in nichemarkten, innovatieve manieren om klanten te bedienen, slimme tariefmodellen of de inzet van geavanceerde technologie.

Integrale zoekopdrachten en selfservice



Er zijn nieuwe technologische oplossingen ontwikkeld die het clearance-proces vereenvoudigen en juridische professionals de regie over hun zoekopdrachten geven. Deze oplossingen maken het mogelijk om efficiënter advies te bieden over nieuwe merken. Dat is een aantrekkelijke propositie voor de klant. Alle oplossingen die de mogelijkheid bieden om sneller de beschikbaarheid van merken te controleren en directe, op maat toegesneden zoekresultaten bieden, zullen de werklast terugdringen en juridische teams aan een beter clearance-proces helpen.

De wereld van het merkenrecht wordt beïnvloed door diverse cruciale externe factoren, van globalisering en commercialisering tot budgetbeperkingen en de explosieve groei van social media-marketing. De meest innovatieve dienstverleningsmodellen en laatste oplossingen stellen merkprofessionals in staat om zichzelf te onderscheiden in deze markt en ondersteuning te bieden voor het groeiende aantal merken dat om trademark clearance vraagt.