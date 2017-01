Bestuurder dodelijk ongeval A50 krijgt 4 jaar cel en 5 jaar rijontzegging

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 23-jarige man uit Litouwen veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de A50. De man had te veel alcohol gedronken, reed te hard en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Het rijgedrag van de verdachte wordt door de rechtbank als roekeloos bestempeld. Hij krijgt, zoals de officier van justitie ook had geëist, een gevangenisstraf van 4 jaar en een rijontzegging van 5 jaar.

De verdachte reed in juni vorig jaar met zijn auto over de snelweg A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode en haalde auto’s links, rechts en over de vluchtstrook in. Op enig moment passeerde hij rakelings een Volkswagen, sneed die auto af door abrupt naar rechts te sturen en schoof vervolgens direct weer naar de linker rijbaan. Toen hij opnieuw naar rechts ging, raakte hij bij zijn manoeuvre een Ford. De bestuurster van die auto verloor daardoor de macht over het stuur, sloeg over de kop en belandde in de berm. Ze overleed aan de gevolgen van de botsing.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte minstens 140 km/u reed, waar hij maximaal 120 km/u mocht rijden. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol (voor ervaren bestuurders) op, terwijl hij een beginnend rijder was. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs.

Nadat de politie ter plaatse kwam, verzette de verdachte zich tegen zijn aanhouding en beledigde hij enkele agenten. Daarnaast veroorzaakte hij 3 dagen eerder al een verkeersongeluk in Wijchen. Hij verliet toen de plaats van het ongeval terwijl hij wist dat de ander schade aan zijn auto moest hebben.

Bij de rechtbank ontstaat een beeld van een verdachte die bij herhaling illegaal en onverantwoordelijk rijgedrag laat zien. Dat is ook nog gebaseerd op het feit dat hij in 2014 al werd veroordeeld voor het gebruiken van een vervalst rijbewijs in het verkeer. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zeer ingrijpend en onherstelbaar leed heeft toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer van het ongeval op de A50. Ook gedroeg hij zich beledigend en recalcitrant tegen de politieagenten en weigerde hij een definitieve ademanalyse.