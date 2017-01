6 maanden celstraf voor ongeval met motorscooter waarbij passagier overleed

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 22-jarige man uit Valkenswaard veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Riethoven. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden en een rijontzegging van 2 jaar.

De verdachte was op zijn motorscooter naar een feest in Westerhoven gegaan. ’s Nachts stapte hij samen met een vriend op de motorscooter en wilde naar huis rijden. In een bocht raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt, raakte van de weg en botste tegen een boom en een woning. Hierdoor overleed de 20-jarige vriend.

De verdachte verklaarde dat hij niet meer weet wie de motorscooter bestuurde op het moment van het ongeluk. Volgens de rechtbank kan het op basis van de bewijzen niet anders dan dat de verdachte de motorscooter bestuurde. De verdachte had meer alcohol gedronken dan is toegestaan en reed volgens onderzoek bovendien fors te hard. Volgens een deskundige zou de motorscooter tussen de 49,9 en 66 km/u hebben gereden toen hij van de rijbaan raakte waar 30 km/u was toegestaan.

De rechtbank oordeelt -anders dan de officier van justitie- dat de snelheidsovertreding en het alcoholpromillage van de verdachte kort na het ongeval, niet van dergelijke mate zijn dat kan worden gesproken van zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Volgens de rechtbank is er wel sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.

Bij het bepalen van de straf weegt mee dat de verdachte de nabestaanden van het slachtoffer een onbeschrijflijk en onherstelbaar leed heeft aangedaan. Ook nam hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Daarbij komt dat hij een maand voor de bewuste avond door een politieagent is aangesproken op gevaarlijk rijgedrag. Hij was dus een gewaarschuwd man, maar trok daar kennelijk geen lering uit. Bovendien wist de verdachte dat hij een passagier meenam op een voertuig dat bij ongevallen relatief weinig bescherming biedt. Dat het slachtoffer al dan niet wist dat de verdachte had gedronken en toch achterop stapte, leidt er niet toe dat hij het ongeval mede heeft veroorzaakt. De verdachte had immers het stuur in handen en bediende de gashendel waarmee hij de snelheid van het voertuig regelde.