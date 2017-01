Mannen veroordeeld voor seks met minderjarige prostituee

De rechtbank Oost-Brabant heeft 4 mannen veroordeeld voor betaalde seks met een minderjarig meisje. 2 mannen (49 en 50 jaar) krijgen een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De andere verdachten van 29 en 42 jaar zijn veroordeeld tot een celstraf van 1 dag en taakstraffen van respectievelijk 150 en 200 uur.

De verdachten hadden in 2013 tegen betaling seks met een destijds 15-jarig meisje, waarbij onder meer sprake was van het seksueel binnendringen van haar lichaam. Ze kwamen in contact met haar via het internet. De 50-jarige verdachte had ook nog een paar keer seks met het meisje toen zij net 16 jaar was. Het meisje werkte destijds voor een man die hiervoor in juli 2015 is veroordeeld.



Verschil in straffen

Volgens de rechtbank waren de 50-jarige verdachte en de 49-jarige man zich bewust van de jonge leeftijd van het meisje. De andere mannen verklaarden zich niet te hebben gerealiseerd dat het meisje minderjarig was. De rechtbank rekent het deze mannen aan dat zij niet hebben geverifieerd hoe oud het meisje daadwerkelijk was.

De rechtbank weegt verder mee dat de mannen een grote inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het meisje en haar lichamelijke integriteit hebben aangetast. Ze verklaarde dat het voor haar ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest die hun sporen hebben nagelaten. Anderzijds houdt de rechtbank er rekening mee dat de delicten ruim 3 jaar geleden speelden.

Naast de straffen moet de 50-jarige man het meisje een schadevergoeding betalen van 1.657,30 euro en de andere 3 verdachten moeten ieder 866,64 euro betalen.