‘Vooral startende zzp’er heeft last van onrust rond wet DBA’

Vooral startende zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) hebben naar eigen zeggen last van de nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Ruim 70 procent van de bestaande zzp’ers zegt in het vierde kwartaal van 2016 dat deze wet geen invloed heeft op hun beslissing om zzp’er te blijven, melden economen van ABN Amro vrijdag.

Dat in tegenstelling tot starters: de groep die zich hierdoor wél laat beïnvloeden is met 8 procentpunt gestegen, blijkt uit een onderzoek dat GfK heeft uitgevoerd in opdracht van ABN Amro.

Minder dan de helft van de startende zzp’ers (47 procent) heeft zich naar eigen zeggen verdiept in de nieuwe wet, tegenover 65 procent van de gevestigde zzp’ers.

Al met al concludeert de bank dat de impact van de wet DBA op de toekomstverwachtingen van zzp’ers mee lijkt te vallen. De meeste zzp’ers verwachten volgend jaar een groei in omzet en uurtarief en denken niet dat ze vaker zonder opdracht komen te zitten.

Minder tevreden

Toch zijn veel zzp’ers in vergelijking met het derde kwartaal van 2016 minder tevreden over het zelfstandig ondernemerschap. De tevredenheid met hun rol als zzp’er is onder startende ondernemers gedaald van 75 naar 58 procent.

De discussie over de Wet DBA heeft bij die daling mogelijk een rol gespeeld, zegt sectoreconoom Madeline Buijs van ABN ABN Amro. “Het uitstel van de wet heeft starters nog niet gerustgesteld. Velen zijn bang geconfronteerd te worden met een woud van wetten en regelgeving.”

Volgens de bank houdt 41 procent van de starters bij zijn beslissing om zzp’er te blijven rekening met de impact van de wet, ook al is de handhaving hiervan opgeschort tot 2018.

