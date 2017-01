‘Belastingdienst ontvangt 2.000 tips over belastingontduiking’

De Belastingdienst heeft in 2016 tweeduizend tips ontvangen van particulieren die een ander verdenken van belastingontduiking. Het gaat dan bijvoorbeeld om tips over de inkomstenbelasting of een geheime bankrekening.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Belastingdienst die zijn opgevraagd door BNR.

De meeste tips waren niet relevant genoeg om tot actie over te gaan. In sommige gevallen werd er wel contact gezocht met de verdachte persoon. Daarna werd een belastingambtenaar ingelicht of werd de aangifte opnieuw bekeken. Slechts in enkele gevallen leidde een tip tot een navordering.

De motieven voor het verklikken lopen uiteen, zegt economisch psycholoog Bert Joritsma op de radiozender. “Het kan zijn dat mensen vinden dat ze oneerlijk worden behandeld, terwijl anderen er wel mee wegkomen.” Of het gaat bijvoorbeeld een ontslagen werknemer. “Die klikt omdat hij belang heeft bij een andere afloop, en boos of rancuneus is.”

Volgens BNR is het goed mogelijk dat er nog veel meer is geklikt, omdat er geen vaste manier is om de Belastingdienst op mogelijke misstanden te wijzen. Ook is het volgens de Belastingdienst lastig te zeggen hoeveel tips er in eerdere jaren zijn binnengekomen.