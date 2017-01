Gevangenisstraf Huissenaar na dollemansrit

De rechtbank veroordeelde een 49-jarige man uit Huissen tot een gevangenisstraf van 36 maanden. Hij krijgt deze straf voor 3 strafbare feiten: koperdiefstal, poging tot doodslag op een scooterrijder en een poging tot zware mishandeling van een agent.

Levensgevaarlijke achtervolging

Op 3 mei 2016 heeft de man een levensgevaarlijke achtervolging van Duiven naar Arnhem veroorzaakt, omdat hij geen gevolg gaf aan een stopteken van agenten nadat die hem op het spoor kwamen na een koperdiefstal. Tijdens deze achtervolging is de man onder meer op een winkelerf op een stilstaande scooterrijder ingereden en later ook op een agent die hem met zijn dienstvoertuig had klemgereden in een woonwijk. De man wilde koste wat het kost ontsnappen aan de politie en nam daarbij alle risico’s op de koop toe. Deze dollemansrit – die startte op het Velperbroekcircuit – is door agenten tot een einde gebracht in Arnhem. Daar is de Huissenaar uiteindelijk aangehouden.

Hogere straf

Omdat de rechtbank vindt dat bij de aanhouding door agenten disproportioneel geweld is toegepast, wordt er 2 maanden op de straf in mindering gebracht. Toch is de straf hoger dan de officier van justitie eiste, omdat de rechtbank de risico’s ernstiger vindt. Daarnaast is volgens de rechtbank ook de koperdiefstal en een poging tot doodslag op de scooterrijder bewezen. Nu een groot deel van dit gevaar werd veroorzaakt doordat de man in een auto reed, legt de rechtbank ook een rijontzegging van 4 jaar op.