240 uur werkstraf voor inrijden op motoragent

De rechtbank in Dordrecht heeft gisteren een 33-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 1 jaar. Als de man de werkstraf niet of niet goed uitvoert moet hij 119 dagen de cel in.

Als extra straf is de man zijn auto kwijt, deze is verbeurd verklaard.

Poging zware mishandeling

De rechtbank acht bewezen dat de man met zijn auto opzettelijk van opzij tegen een motoragent is aan gereden terwijl zij beiden een snelheid hadden van ongeveer 50 kilometer per uur. De motor van de agent is daarbij beschadigd geraakt.

In juridische zin is niet komen vast te staan dat de man de opzet had om de agent daar mee te doden. Wel is komen vast te staan dat de man hiermee geprobeerd heeft de agent zwaar te mishandelen.



Welke straf?

In beginsel is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf hier op zijn plaats is. Het is namelijk van groot maatschappelijk belang dat politieambtenaren hun werk moeten kunnen doen zonder dat ze daarin worden belemmerd of tegengewerkt.

Tegelijkertijd moet de rechtbank kijken naar welke straf in deze zaak het meest passend is. Dat de man nog niet eerder is veroordeeld heeft de rechtbank meegewogen. Daarnaast zou een gevangenisstraf mogelijk negatieve gevolgen voor het bedrijf van de man hebben maar vooral ook voor het personeel van dat bedrijf. Dat is waarom de rechter toch een werkstraf en geen gevangenisstraf heeft opgelegd.

Berichtgeving over de uitspraak

In een artikel over deze uitspraak in het Algemeen Dagblad van 5 januari 2017 wordt gesteld dat de rechtbank in de uitspraak zegt dat een val bij 50 kilometer doorgaans niet dodelijk is. Dat staat echter niet in de uitspraak. De rechtbank is wel van oordeel dat in juridische zin- op basis van het dossier- niet kan worden bewezen dat de verdachte de opzet had om de agent te doden