Houthoff Buruma benoemt 3 nieuwe partners

Houthoff Buruma heeft per 1 januari Bram Caudri en Lucas Louwerier tot partner benoemd en Paul de Vries tot associate partner. Het totaal aantal partners komt hiermee op 49.

“De partnerbenoemingen van Caudri, Louwerier en De Vries zijn een waardevolle versterking van onze M&A- en Real Estate-praktijkgroepen. We zijn er trots op deze drie getalenteerde juristen partner te kunnen noemen”, aldus Johan Rijlaarsdam, managing partner bij Houthoff Buruma.

Bram Caudri (37) is gespecialiseerd in fusies en overnames. Zijn praktijk heeft een focus op M&A-transacties met internationale aspecten. Hij vertegenwoordigt zowel binnenlandse als buitenlandse private equity investeerders en strategische partijen. Na zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden in 2003 (Nederlands burgerlijk recht en Europees en internationaal recht), is Caudri in 2004 begonnen bij Houthoff Buruma. Hij spreekt zes talen vloeiend en is lid van de International Bar Association (IBA) en de Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA).

Lucas Louwerier (40) is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate met als specialisatie (notarieel) vastgoedrecht. Hij staat onder meer institutionele beleggers, private equity investeerders, pensioenfondsen en projectontwikkelaars bij op het gebied van commerciële vastgoedtransacties, projectontwikkeling, vastgoedfinanciering en vastgoedgerelateerde contracten. Louwerier is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Master of Real Estate (MRE) Alumnivereniging en van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), het internationale netwerk voor vastgoedprofessionals.

Paul de Vries (39) is gespecialiseerd in fusies en overnames en andere strategische corporate transacties. Hij heeft ruime ervaring met het adviseren over het opzetten van joint-ventures en vennootschappelijke structuren, corporate governance en (grensoverschrijdende) reorganisaties. Zijn expertise strekt zich ook uit tot aandeelhoudersgeschillen, uitkoopprocedures en uittreding van aandeelhouders. Hij adviseert aan grote, veelal internationale ondernemingen, private equity partijen en financiële instellingen. De Vries publiceert en doceert regelmatig over ondernemingsrecht, onder meer bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Grotius Academie en de Beroepsopleiding Notariaat.

Counselbenoemingen

Eveneens per 1 januari zijn Wouter Ekkelkamp, Maurits de Haan, Isabelle van den Nieuwendijk, Thomas Stouten en Merel Zwankhuizen tot counsel benoemd.

Over Houthoff Buruma

Houthoff Buruma is een onafhankelijk kantoor dat met circa 290 advocaten, notarissen en belastingadviseurs wereldwijd juridische adviezen op topniveau biedt. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York adviseert Houthoff Buruma een uitgebreid internationaal cliëntenbestand. Houthoff Buruma is het enige advocatenkantoor in Nederland dat lid is van het internationale Lex Mundi netwerk.