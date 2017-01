Moszkowicz verliest opnieuw kort geding om uitzendverbod De maatschap

De voorzieningenrechter Amsterdam heeft vandaag beslist dat de serie De maatschap geproduceerd door Dutch Mountain Film en vanaf eind januari door de VPRO uit te zenden geen inbreuk maakt op het boek van Robert Moszkowicz zoals de rechtbank Noord-Nederland en in hoger beroep het Hof Arnhem-Leeuwarden eerder al oordeelden.

In zijn niet aflatende strijd voor uitzendverbod voerde Robert Moszkowicz ook in kort geding weer schending van auteursrecht op. De voorzieningenrechter achtte dit niet bewezen. De advocaten van de VPRO en Dutch Mountain Film, Jaap Versteeg en Merel Teunissen, onderstreepten in hun pleidooi dat de punten die Robert Moszkowicz aanvoerde niet auteursrechtelijk beschermde feiten zijn, die ruim voor het verschijnen van de autobiografie al in verschillende bronnen waren te vinden. De rechter beaamde dit in haar vonnis: “Het overnemen van ware gebeurtenissen kan niet worden aangemerkt als een auteursrechtinbreuk. [..] Achtergrond is dat men feiten niet mag monopoliseren.”

Daarnaast voerde Robert Moszkowicz aan dat de totaalindrukken van het boek en de serie overeenstemden. Hierover oordeelde de rechter dat dit niet het geval is en dat het boek en de serie wezenlijk anders zijn. En zelfs al zou dit anders zijn geweest dan zou dit een uitzendverbod nooit rechtvaardigen vanwege de vrijheid van meningsuiting: “Voor een preventieve maatregel als een uitzendverbod weegt immers zelfs een dreigende auteursrechtinbreuk in het algemeen onvoldoende zwaar tegenover het recht op uitingsvrijheid.” Ook de gevorderde schadevergoeding is door de rechter afgewezen.

Robert Moszkowicz is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van in totaal EUR 16.929,–. Overigens zijn de kostenveroordelingen in de eerder gevoerde procedures door Robert Moszkowicz nog steeds niet betaald, zoals ook de rechtbank in het vonnis vermeldt.

De vierdelige dramaserie over de advocatenfamilie Meyer, waarvoor de schrijvers zich lieten inspireren door de geschiedenis van Max Moszkowicz en zijn vier zonen, is vanaf 25 januari te zien op NPO 2.