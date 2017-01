Stel uit Nunspeet veroordeeld voor bezit harddrugs

De rechtbank veroordeelde vandaag een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Nunspeet voor het bezitten van harddrugs. De man werd ook bestraft voor het dealen in harddrugs. De man kreeg een gevangenisstraf van 7 maanden en moet ook een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 1 maand ondergaan. De vrouw kreeg een taakstraf van 150 uur, waarvan 50 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Harddrugs in caravan

De man had op 15 september 2016, in de gemeente Elburg, opzettelijk 417 XTC pillen, 6 ballonnetjes GHB, ongeveer 500 gram speed en een hoeveelheid cocaïne in zijn bezit. De harddrugs lagen in een caravan waar de man samen met de vrouw in woonde. De rechtbank vindt naast het bezit ook bewezen dat de man diverse soorten harddrugs heeft gedeald.

Eerdere veroordeling

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met onder andere het feit dat de man al eerder is veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet. De man heeft harddrugs in zijn bezit gehad en harddrugs gedeald terwijl nog sprake was van een proeftijd. Daarom moet hij ook een eerder aan hem opgelegde gevangenisstraf van 1 maand ondergaan.

Kleinere rol in geheel

De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw wist dat er harddrugs in de caravan lagen. Er is niet vast te stellen dat zij wist van alle in de caravan aangetroffen harddrugs. Daarom acht de rechtbank bewezen dat de vrouw een hoeveelheid XTC pillen, GHB, speed en cocaïne in haar bezit heeft gehad.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder meer rekening gehouden met het feit dat de vrouw psychische problemen heeft. Verder is ze niet eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Bovendien had zij een kleinere rol in het geheel dan de man. De vrouw heeft nog steeds een relatie met de man. Om te voorkomen dat zij opnieuw een strafbaar feit begaat, legt de rechtbank een deel van de taakstraf voorwaardelijk op. Nu de rechtbank minder bewezen verklaart dan de officier van justitie heeft geëist, komt zij tot een lagere straf dan de officier van justitie heeft gevorderd.