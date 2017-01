Murat Duman versterkt Houthoff Buruma

Murat Duman (38) is per 1 januari 2017 in dienst getreden als senior-advocaat bij Houthoff Buruma. Hier versterkt hij zowel de praktijkgroep EU & Competition als de praktijkgroep Health Care. Duman was voorheen werkzaam als senior jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Duman is een ervaren jurist en advocaat met een grote expertise op het gebied van mededinging en concentraties. Na zijn studie Engels aan de Hacettepe Universiteit in Ankara (Turkije) heeft Duman rechten gestudeerd in Groningen (cum laude) en was hij voor zijn functie bij de NZa werkzaam als advocaat bij Nysingh op de sectie mededingingsrecht.

Weyer VerLoren van Themaat, partner en hoofd van de praktijkgroep EU & Competition bij Houthoff Buruma: “Ik heb Duman in complexe procedures bij de NZa leren kennen als een professionele en stevige toezichthouder die binnen de kaders van de wet met oog voor alle belangen zocht naar oplossingen op onontgonnen terrein. Met zijn uitgebreide kennis van de zorgsector, de NZa, en zijn ervaring als case manager is Duman een bijzonder waardevolle versterking voor zowel onze cliënten als ons team.”

Over Houthoff Buruma

Houthoff Buruma is een onafhankelijk kantoor dat met circa 290 advocaten, notarissen en belastingadviseurs wereldwijd juridische adviezen op topniveau biedt. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York adviseert Houthoff Buruma een uitgebreid internationaal cliëntenbestand. Houthoff Buruma is het enige advocatenkantoor in Nederland dat lid is van het internationale Lex Mundi netwerk.