Nijmeegse bestraft voor poging zware mishandeling partner

De rechtbank veroordeelde een 22-jarige vrouw uit Nijmegen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Zij is schuldig bevonden aan een poging tot zware mishandeling van haar partner.

Vleesmes

De vrouw kreeg in de avond van 25 mei 2016 ruzie met haar partner. Hierbij raakten zij in een worsteling. De vrouw pakte een vleesmes omdat zij weg wilde. Daarbij heeft zij haar partner in zijn nek geraakt en is hij gewond geraakt.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De vrouw heeft onaanvaardbaar grote risico’s genomen en mag van geluk spreken dat haar partner een relatief simpele verwonding opliep. Volgens de rechtbank kan het handelen van de vrouw normaal gesproken niet anders worden afgedaan dan met een onvoorwaardelijke celstraf. Toch wijkt de rechtbank hiervan af. Zo bleek uit psychologisch onderzoek dat de Nijmeegse lijdt aan posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarom beschouwt de rechtbank de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar. Daarnaast constateerde de rechtbank tijdens de zitting dat zij zich oprecht berouwvol betoonde. Om herhaling te voorkomen vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de vrouw zich zal houden aan verschillende voorwaarden, waaronder een – al gestarte – behandelingstraject.