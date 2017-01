18 maanden cel voor onder meer heling, witwassen en uitkeringsfraude

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De man maakte zich onder meer schuldig aan opzetheling, uitkeringsfraude en het witwassen van bijna 350.000 euro.

De verdachte kocht in december 2013 een sloep en een trailer van een persoon, die deze goederen kort tevoren had gestolen. Hij maakte zich daarmee schuldig aan opzetheling. De verkoper verklaarde dat de verdachte zelfs opdracht had gegeven om de sloep te stelen.

In een ruimte van een door de verdachte gehuurd pand in Oosterhout, trof de politie een hennepkwekerij aan. Volgens de rechtbank zijn er voldoende bewijzen dat de verdachte wist dat er een kwekerij in zijn pand aanwezig was. Daarvoor veroordeelt de rechtbank hem ook.

Witwassen en uitkeringsfraude

De verdachte stortte van januari 2011 tot en met februari 2015 in totaal bijna 350.000 euro aan contant geld op een rekening van zijn dochter. Volgens de rechtbank had hij geen of onvoldoende legale inkomsten die deze stortingen verklaarden en kon de man ook zelf geen verklaring geven voor de herkomst van de bedragen. De rechtbank oordeelt dat het niet anders kan dan dat hij zich schuldig maakte aan het witwassen van crimineel geld.

Ook streek de verdachte een bijstandsuitkering op waar hij helemaal geen recht op had. Hij gaf doelbewust bij de gemeente Amsterdam niet door dat hij van december 2011 tot en met september 2013 inkomsten ontving uit kamerverhuur en woningbemiddeling.

Geen berouw

Bij alle delicten handelde de verdachte uit winstbejag ten koste van anderen. Hij benadeelde hierbij zonder scrupules anderen (de eigenaar van de sloep en de trailer, de verhuurders van de woning waar hennep is aangetroffen, de schuldeisers in zijn faillissement en de gemeente Amsterdam) en bracht hen aanzienlijke schade toe. De man toonde geen enkel berouw voor zijn daden en ontkende de door hem gepleegde delicten of bagatelliseerde de ernst hiervan. De rechtbank rekent hem dit alles zwaar aan. Bovendien is de verdachte eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. Volgens de rechtbank is een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden passend. Daarbij heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het enige tijd heeft geduurd voordat het Openbaar Ministerie de zaken aan de rechtbank voorlegde.