4 jaar gevangenisstraf na steekpartij Meppelweg

De rechtbank Den Haag heeft een 39-jarige man veroordeeld voor een poging doodslag op de Meppelweg te Den Haag.

Poging doodslag

Verdachte heeft het slachtoffer tweemaal met kracht met een mes in het bovenlichaam gestoken. Hierdoor heeft het slachtoffer ernstig letsel opgelopen. Vervolgens is verdachte nog enige tijd dreigend achter het slachtoffer aangelopen waarbij hij met het mes bleef zwaaien. Deze situatie moet voor het slachtoffer zeer bedreigend zijn geweest.

Geen noodweer of zelfverdediging

Verdachte had gezegd dat er sprake was van noodweer of zelfverdediging. De rechtbank heeft dat verweer afgewezen omdat het juist het slachtoffer was dat zich bedreigd voelde. Het slachtoffer had nog voor het toesteken de politie gebeld.