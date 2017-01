Snelrechter legt Deen boete op voor slaan agente tijdens jaarwisseling

Een 24-jarige Deen is vrijdag in een snelrechtprocedure veroordeeld tot duizend euro boete voor het in het gezicht slaan van een agente tijdens de jaarwisseling. Zij brak daardoor haar neus.

De rechter in Amsterdam legde de man tevens een maand voorwaardelijke celstraf op. Daarnaast moet hij de agente duizend euro schadevergoeding betalen.

De officier van justitie had wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel vier maanden celstraf geëist, evenals een schadevergoeding van 1.500 euro. Volgens de aanklaagster is de agente mishandeld met ernstige gevolgen, onder meer voor haar aantasting van haar lichamelijke integriteit.

Zij sprak de Deen op het Leidseplein kort na de jaarwisseling aan toen hij zich agressief gedroeg tegenover zijn vriendin. Vervolgens werd zij door hem in haar gezicht geslagen.

Een minderjarige jongen werd vrijdag conform de eis veroordeeld tot vier weken jeugddetentie (waarvan twee voorwaardelijk) omdat hij vuurwerk naar een agent had gegooid.