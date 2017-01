Psychiaters in staking vanwege mislopen pensioenpremie

Zo’n 1500 psychiaters die werken bij 41 ggz-instellingen staken dinsdag. Ze willen afdwingen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven, dat ze al twee jaar achterhouden.

De psychiaters werken dinsdag alsof het weekend is en voeren alleen spoedbehandelingen uit. Alle reguliere afspraken zijn afgezegd.

Volgens de psychiaters is het de eerste keer dat ze actie voeren tegen hun werkgever, maar ze zeggen geen andere keus te hebben.

“Door de opstelling van onze werkgevers lopen we een aanzienlijk deel van ons pensioen mis”, zegt een psychiater van ggz-aanbieder Altrecht. “Maar we zijn met name boos omdat het de zoveelste keer is dat de raden van bestuur een overheidsmaatregel misbruiken om zo nóg meer te beknibbelen op de zorg.”