Volkert van der Graaf onbereikbaar; zaak uitgesteld

De rechtbank van Amsterdam heeft de zaak tegen Volkert van der Graaf “tot nader order” aangehouden. De zaak, waarin wordt bepaald of de moordenaar van Pim Fortuyn zich aan de voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating heeft gehouden, gaat op een nog te bepalen dag verder.

Reden voor het uitstel is dat de moordenaar van Pim Fortuyn vandaag zelf niet bij de zitting aanwezig was. Hij liet zijn advocaat Jebbink weten dat hij was “gestrand in het treinverkeer”. Vervolgens kon Jebbink geen contact meer met hem krijgen. De rechtbank wilde vervoer voor hem regelen, maar het bleef onduidelijk waar hij was.

De rechtbank zegt niettemin dat er geen reden is te twijfelen aan Van der Graafs wil om aanwezig te zijn. Volgens de rechtbank is er sprake van overmacht doordat het treinverkeer is ontregeld, als gevolg van de stroomstoring in Amsterdam van vanochtend. Omdat Van der Graaf het recht heeft aanwezig te zijn, heeft de rechtbank besloten de zitting voor vandaag af te blazen.

Terug in de cel

Het OM wil dat Van der Graaf voor een jaar terug de cel in gaat, omdat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft overtreden. De behandeling van het verzoek van het OM zou om 13.30 uur beginnen, maar door de afwezigheid van Van der Graaf werd dat in eerste instantie een uur uitgesteld.

Het OM begon vervolgens aan zijn pleidooi, maar Jebbink wilde daar niet op reageren omdat hij daarvoor bij afwezigheid van zijn cliënt geen volmacht heeft.

Niet constructief

Het OM voerde aan dat Van der Graaf de meldplicht bij de reclassering heeft overtreden. Hij meldt zich weliswaar elke drie weken, maar werkt volgens het OM niet constructief mee. Hij geeft standaard antwoorden of antwoorden op vragen die niet zijn gesteld, en hij lokt discussies uit die afleiden. Zo belet hij de reclassering om inzicht te krijgen in zijn persoon, zegt het OM.

Van der Graaf kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij, nadat hij twaalf jaar van zijn straf van achttien jaar had uitgezeten. Als de rechtbank besluit hem opnieuw vast te zetten, kan hij daar niet tegen in beroep gaan.