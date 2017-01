Voormalig financieel adviseur veroordeeld voor verduisteren geld 92-jarige vrouw

Een 49-jarige voormalig financieel adviseur uit Berghem verduisterde grote sommen geld van een 92-jarige vrouw. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf van 1 jaar op.

De man maakte misbruik van zijn voormalige positie als financieel adviseur en de opgebouwde vertrouwensband tussen hem en de vrouw. In een periode van 2,5 jaar heeft de man geldbedragen van de vrouw overgemaakt naar zichzelf en gepind voor eigen gebruik. De rechtbank rekent de man in het bijzonder aan dat hij het vertrouwen heeft beschaamd van een kwetsbare vrouw, die voor het beheer van haar financiële zaken in sterke mate afhankelijk is van hulp.

Ruim 120.000 euro terugbetalen

Tot slot moet de man ruim 120.000,- euro terugbetalen aan de 92-jarige vrouw