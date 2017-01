In hoger beroep 7 jaar celstraf en TBS voor doden echtgenote en poging doodslag zoon

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een 45-jarige man uit Reek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en TBS met dwangverpleging voor de doodslag op zijn vrouw en een poging tot doodslag op zijn destijds 12-jarige zoon. De gevangenisstraf is hoger dan de 4 jaar die de rechtbank Oost-Brabant eerder oplegde. Het hof rekent het de man aan dat hij onverantwoorde risico’s heeft genomen en daardoor in een delirium is geraakt dat leidde tot zijn geweldsuitbarsting.

Delirium

Op 28 april 2013 kreeg de man een delirium: hij hoorde in zijn hoofd een stem die zei dat de wereld zou vergaan en dat iedereen dood moest. Hij heeft vervolgens in een geweldsuitbarsting zijn vrouw meerdere keren in haar hals gestoken waardoor zij korte tijd later is overleden. Ook heeft hij zijn zoon zwaar verwond door hem met zijn hoofd tegen een ruit van een schuifpui te gooien en met een keukenlade op zijn hoofd te slaan.

Antidepressiva

De verdediging vindt dat de geweldsuitbarsting en de gevolgen daarvan niet aan de man verweten kunnen worden. Het delirium zou veroorzaakt zijn door het gebruik van antidepressiva in combinatie met een genetische afwijking. Het hof vindt dit, na het horen van 7 deskundigen, niet aannemelijk.

Volgens het hof heeft de man onverantwoorde risico’s genomen en heeft hij hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van het delirium. Zo is hij het antidepressivum zonder overleg met een arts verder gaan afbouwen, ondanks de toename van psychische klachten. Ook heeft hij de dag voor de geweldsuitbarsting een grote hoeveelheid alcohol gedronken. De man is gewaarschuwd voor alcoholgebruik in combinatie met medicatie maar heeft dit genegeerd. Door dit onverantwoorde gedrag vindt het hof dat er geen sprake is van volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Wel is er volgens het hof sprake van een sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Onherstelbaar leed

Het hof heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid en de gevolgen voor de nabestaanden. De man heeft zijn kinderen een diep en onherstelbaar leed toegebracht. Hij heeft hen op gewelddadige wijze hun moeder afgenomen De kinderen hebben gezien dat hun vader geweld gebruikte tegen hun moeder en zij hebben nog geprobeerd om hun moeder te bevrijden. Zij zullen het verlies van hun moeder heel hun leven met zich mee moeten dragen. Ook aan de andere nabestaanden is diep en onherstelbaar leed toegebracht.

Naast de gevangenisstraf krijgt de man TBS met dwangverpleging opgelegd. Hij moet ook een schadevergoeding van in totaal ruim 55.000 euro betalen aan zijn kinderen en de zus van zijn vrouw.