Raad van State staat afschieten damherten bij Haarlem toe

Damherten die in een natuurgebied ten westen van Haarlem rondlopen, mogen worden afgeschoten. De Raad van State heeft woensdag het bezwaar afgewezen dat de Faunabescherming daartegen had gemaakt.

Het juridische gevecht over de afschot van de herten is met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter ten einde gekomen.

De provincie Noord-Holland wil het aantal damherten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen beperken tot maximaal duizend. Volgens het provinciebestuur veroorzaken de dieren natuurschade en vormen ze een risico voor het verkeer.

De Faunabescherming stelde onder meer dat niet is aangetoond dat de herten voor schade zorgen. Ook zouden andere diersoorten last hebben van de geweerknallen. De rechter is het met die argumenten niet eens en oordeelde dat de natuurvergunning die nodig is voor de afschot mocht worden afgegeven.

Tegen het afschieten van de herten loopt nog een afzonderlijke procedure. Die draait om de flora- en faunawetontheffing. In eerste aanleg kreeg de Faunabescherming ook in die zaak ongelijk van de rechtbank. De Raad van State behandelt het beroep tegen die uitspraak later dit jaar.