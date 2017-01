Bedrijven kunnen makkelijker schuld in ander EU-land innen

Bedrijven die geld tegoed hebben van een onderneming in een ander EU-land, kunnen voortaan makkelijker en goedkoper beslag laten leggen op de bankrekening van de debiteur.

De debiteur krijgt geen waarschuwing, om te voorkomen dat er niets meer te halen is. Wetgeving die dat regelt, is woensdag van kracht geworden.

Vooral kleinere bedrijven kunnen ervan profiteren. Die zien vanwege de kosten en de rompslomp vaak af van juridische procedures, waardoor ze volgens de Europese Commissie jaarlijks 600 miljoen euro laten lopen.

Het is voortaan mogelijk een standaardformulier bij de rechter in het land van de schuldenaar in te dienen. Als er voldoende bewijs is, moet dat binnen tien dagen tot conservatoire beslaglegging leiden.

Volgens EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) kan een schuld over de grens vanwege lagere advocaat- en vertaalkosten voortaan veel goedkoper en efficiënter worden geïnd.

De procedure geldt in de hele EU, met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.